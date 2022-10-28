Мошенники придумали новую схему для кражи данных в Telegram | 360°

Общество 28 октября 2022, 04:17 Мошенники придумали новую схему для кражи данных в Telegram Эксперт Порошин: мошенники маскируются под чат «Избранное» в Telegram РИА "Новости"

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Мошенники придумали новую схему обмана, теперь они маскируются под «Избранное» в Telegram. Об этом «Прайму» рассказал директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин.

Например, злоумышленники ставят иконку этой папки на фото своего контакта и добавляются к пользователю, у которого, таким образом появляется новый чат «Избранное».

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По словам Порошина, мошенники рассчитывают на невнимательность человека, который будет добавлять туда фотографии, пароли или какие-нибудь личные данные. Чтобы определить, принадлежит ли этот чат злоумышленникам, нужно проверить наличие телефонной трубки у контакта. Если ее нет, значит это настоящая папка «Избранное».

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«Существуют сторонние приложения для десктопной версии Telegram, позволяющие сохранять все сообщения. Однако для их работы необходимы разрешения на доступ к различным функциям и самой переписке», — резюмировал эксперт.

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