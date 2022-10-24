Россиян предупредили о мошенничестве, связанном с инвестициями | 360°

Общество 24 октября 2022, 14:10 Россиян предупредили о мошенничестве, связанном с инвестициями Юрист Соловьев: мошенники создают сайт-двойник, подобный площадке для инвестирования

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Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с инвестициями в «выгодные» проекты и инвестиционные фонды. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Например, создается сайт-двойник площадки для инвестирования одного из популярных финансово-кредитных учреждений, на которой человек оставляет заявку и номер телефона.

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Злоумышленники звонят своей жертве и просят перевести деньги самому себе на QIWI-кошелек, чтобы открыть брокерский счет. Человеку приходит код и сумма, которую от него хотят.

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«В свою очередь, „менеджер инвестиционной компании“ постоянно поддерживает связь с клиентом, говоря, что код нужен для того, чтобы открыть ему брокерский счет», — сообщил юрист и добавил, что когда жертва вводит код, то со счета сразу же списываются деньги.