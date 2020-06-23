Мошенники переключились на Facebook. Людям предлагают перейти по ссылке ради 600 тысяч рублей

Очередная схема мошенничества появилась в Сети. Людей завлекают объявлениями от банков, которые якобы раздают деньги своим клиентам. Сообщения злоумышленники публикуют в Facebook.

На сомнительную рекламу обратила внимание газета «Коммерсант». Публикации размещают от имени Сбербанка и Альфа-Банка. Пользователей приглашают перейти по ссылке: якобы это позволит получить до 600 тысяч рублей на карту. Щедрость мошенники объясняют «текущей ситуацией». В итоге личные данные пользователей оказываются у них.

Сбербанк с начала года заблокировал более 18 тысяч аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, предназначавшихся для финансового обмана. Кроме «акции» в Facebook, злоумышленники привлекают жертв обещаниями выплатить компенсации или вернуть НДС. Пандемия коронавируса служит для этого хорошим прикрытием.

Увеличение мошеннических аккаунтов в соцсетях заметили и в Альфа-Банке, причем таких страниц и поддельных сайтов стало примерно вдвое больше. И именно на Facebook они распространяются наиболее активно. В банке подчеркнули, что «постоянно блокируют» сайты и аккаунты подобного рода в соцсетях.

В Facebook заверили, что направили значительные силы на борьбу с подобной рекламой. Соцсеть удаляет такие сообщения, «как только узнает» о них. Чтобы мошенников можно было выявить как можно быстрее, в Facebook призвали жаловаться на разместивших пост пользователей.

Сбербанк заметил, что активность соцсети по борьбе с мошеннической рекламой незаметна вовсе. Кроме того, в банке удивились появлению подобных публикаций на площадках «такого уровня».

«Это демонстрация неспособности обеспечить безопасность контента со стороны организаций, которые заявляют о своем высоком экспертном уровне в этом вопросе», — заметили в Сбербанке, специалисты которого постоянно отслеживают появление мошеннических аккаунтов в интернет-пространстве.