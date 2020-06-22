Эксперты рассказали, как не попасться на уловки черных кредиторов

Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, заявил, что черные кредиторы активизировались во время пандемии, так как покупки и продажи совершаются на «горячую голову».

Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, советует при наличии сомнений обращаться в ЦБ РФ, чтобы узнать, есть ли у компании разрешение выдавать кредиты. Если организация законная, то сайте Банка России можно найти все необходимые сведения.

Мошенники часто вписывают условия в договор, которые кредитные компании не имеют права включать в него.

«Недобросовестные компании пользуются услугами коллекторов, которые также будут нарушать установленные требования, например, звонить в неположенное время, но это в лучшем случае. В худшем — могут начать угрожать или применять физическую силу», — пояснил Капустянский.

Петр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners, рассказал, как поступать в том случае, если вас по ошибке внесли в список должников. Он заявил, что от правоохранительных органов не получится ничего добиться, нужно обращаться в суд.