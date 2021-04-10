Мошенники начали оформлять кредиты на россиян с помощью биометрии

Россиян предупредили о мошенниках, которые начали оформлять кредиты с помощью биометрических данных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

«Зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только „да“ или „нет“», — объяснили в ведомстве.

Такой разговор, как правило, записывается, а после ответы мошенники используют для оформления кредитов. Некоторые москвичи уже заметили подозрительное списание со своих счетов в банке.

В пресс-службе добавили, что банки для установления или проверки личности своих клиентов могут собирать биометрические данные, включая голос. Решение о сдаче таких данных клиент решает добровольно.

Россиянам посоветовали не брать трубку с подозрительного номера, а также максимально защитить свой банковский счет. В частности, установить кодовое слово и подтверждение через контактный центр. Кроме того, желательно установить ограничение на снятие денег. Сотрудники правоохранительных органов призвали незамедлительно блокировать карту, как только приходят сообщения о списании средств.