Мошенники из «службы безопасности Сбербанка» знают о россиянах слишком много. Им помогает форум DarkMoney

Скандальные обыски у программиста Telegram-бота «Глаз Бога» Евгения Антипова оказались связаны с делом по одному из крупнейших теневых форумов по продаже данных россиян DarkMoney. Через него мошенники не только находят «клиентов», которых затем пытаются обокрасть, но и учатся друг у друга, делятся опытом и схемами, а также способами избежать наказания.

Сегодня схемы работы телефонных мошенников известны огромному количеству людей. Об этом рассказывают эксперты, СМИ и блогеры, чтобы меньше людей позволяли злоумышленникам обчистить свои кошельки. Тем не менее жертв подобных махинаций все еще много.

Одной из наиболее распространенных схем является звонок от «службы поддержки» банка. Мошенники представляются сотрудниками финансовой организации и рассказывают о том, что кто-то пытался украсть ваши деньги. Чтобы «застраховать» средства, злоумышленники уточняют, сколько денег есть на карте, потом просят срочно пойти в ближайший банкомат и снять наличные, а затем перевести сумму по продиктованному номеру карты — якобы на «резервный счет» для сохранности.

Некоторые для пущей убедительности вводят в схему еще одного подставного сотрудника — уже из силовых структур. Он обычно сообщает о том, что дело о мошенничестве уже завели, и советует всячески содействовать банку. И если вы все же переведете свои деньги на продиктованный счет, больше вы их не увидите.

По ту сторону экрана

По некоторым данным, большая часть мошеннических кол-центров, из которых нам звонят «сотрудники службы поддержки», находятся в колониях, а работают в них заключенные. Однако уже не один год существуют специальные теневые форумы, где мошенники, в том числе и телефонные, оттачивают свое мастерство и делятся опытом, покупают и продают базы данных и даже привлекают к работе высококвалифицированных психологов и настоящих сотрудников банков, пишет издание The Insider.

Форум DarkMoney предоставляет мошенникам широкие возможности для саморекламы и набора персонала. Там, как и на любом другом сайте, ищут «специалистов» с соответствующей квалификацией — опытом работы в других мошеннических кол-центрах, например. Здесь же продают и слитые базы данных, номера карт, паспортные данные и другую информацию, которая может пригодиться мошенникам.

Форум пестрит объявлениями: «обнал грязных денег», «обналичивание средств сомнительного происхождения», «самоинкассация», «залью на банки Австралии», «залью на реквизиты Израиль», «прием платежей из стран Европы», «сервис по продаже дебетовых карт Украины», «пробив по всем структурам и базам» и так далее.

В темах на форуме обсуждают и рекрутинг новых людей, и способы уйти от ответственности при встрече с полицией, и подходящие для «откупа» размеры взяток. Среди прочего журналисты издания The Insider нашли и открытое обсуждение, в котором анонимный сотрудник Сбербанка рассказывал об уязвимостях системы и способах улучшить мошеннические схемы.

При этом с первых же шагов на форуме пользователя — потенциального мошенника — предупреждают, что «кинуть» тут могут любого, никто от этого не застрахован. Для того чтобы мошеннические сделки все же случались, на форуме есть так называемые гаранты — модераторы, которые удерживают часть суммы за гарантию того, что участники друг друга не «кинут».

Заправляют форумом супермодератор Luca Brasi (он же Luca Toni) и администраторы DarkMoney и Night Flight, только один из них, по данным издания, находится на свободе. Более того, мошеннический форум якобы довольно мирно сосуществует с Центром информационной безопасности ФСБ — и даже сотрудничает с ним, уверены журналисты.