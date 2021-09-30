Мошенники начали обманывать россиян с помощью Apple и Google Pay

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян. Они стали убеждать своих потенциальных жертв подвязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей, такие как Apple или Google Pay.

Злоумышленники уговаривают россиян пойти на этот шаг под предлогом того, что деньги клиентов якобы пытаются украсть, и их необходимо зачислить на «безопасную» карту. Об этом рассказали газете «Известия» в «Тинькофф».

Клиент через банкомат с NFC-считывателем зачисляет на «защищенную» карту деньги, но они перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта — «пластик». После этого злоумышленник может без труда вывести деньги, например, снять их в другом банкомате.

Сценарий с токенизированными картами относительно новый, отметили в «Тинькофф». В ВТБ добавили, что количество таких кейсов растет с июня 2021 года.

В Газпромбанке, МКБ, «Открытии», ВТБ, ПСБ уже знают о схеме мошенничества с Pay-сервисами через банкоматы.

Pay-сервисы — это одна из современных технологий совершения платежа через терминальное устройство с соответствующим считывателем, отметили в Газпромбанке, при этом сама схема обмана остается классической.

Мошенники стали знакомиться со своими жертвами в социальных сетях. Они создают поддельные профили на сайтах для знакомства от имени иностранцев и влюбляют в себя женщин. После, обещая красивую жизнь и любовь, просят у них деньги на якобы решение проблем с бизнесом и уверяют, что вернут сумму с процентами. После перевода связь с новоиспеченным возлюбленным прерывается.