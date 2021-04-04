Мошенники изобрели новый способ обмана россиян

Многие россияне уже хорошо уяснили, что по телефону нельзя сообщать информацию о своей банковской карте никому. Мошенники перестраиваются быстро: теперь людей пытаются заманить обещанием вкладов под высокий процент. Об этом рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

«Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка», — приводит РИА «Новости» слова собеседницы.

Килюшева отметила, что это очень хитрая схема, так как люди могут просто не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от якобы банка, и со спокойной душой вбить на фейковом сайте учетные данные.

В пресс-службе ЦБ России рассказали, что это изобретение мошенников уже известно.

«С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников рассказал, что в 2021 году мошенники могут активно применять дипфейки, сложные фишинговые сценарии и атаковать социальные сети и мессенджеры.