Спрогнозированы главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

Киберпреступники не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы обмана россиян в Сети, самыми популярными из них в 2021 году могут стать схемы с применением фальшивых видео с известными персонами (дипфейков), сложные фишинговые сценарии, а также атаки на социальные сети и мессенджеры.

«В своих схемах они (злоумышленники — прим. ред.) продумывают весь путь потенциальной жертвы, используя не только двойники сайтов, но и дипфейк-технологии. Например, все чаще встречаются видео, созданные с помощью дипфейков, где популярная личность, лидер мнений, просит после просмотра перейти по ссылке регистрации и получения бесплатного или выгодного продукта», — рассказал РИА «Новости» руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников. Он объяснил, что при переходе по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, который практически ничем не выдает себя, но все введенные там личные данные попадут прямиком к мошенникам.

Качество дипфейков с каждым годом улучшается, заметил Тюрников, и возможно, что именно в 2021 году дипфейки достигнут такого уровня, что распространение ложной информации станет главной головной болью специалистов по информационной безопасности.

Эксперт также прогнозирует, что фишинг также останется самым популярным видом интернет-мошенничества.

Не теряют популярности и мошенничества по электронной почте, напомнил Тюрников. «Если вы получаете электронные письма, в которых запрашивают вашу личную информацию или информацию об учетной записи — такую, как учетные данные онлайн-банкинга, не отвечайте», — посоветовал эксперт. Он отметил, что банк никогда не будет запрашивать личную информацию, например, номер дебетовой карты, номер счета, PIN-код, номер социального страхования, идентификатор пользователя, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте.

Социальные сети и мессенджеры также продолжают оставаться главной платформой для киберпреступлений в текущем году. Поэтому, резюмировал эксперт, стоит ежедневно обращать внимание на подозрительные сообщения и продолжать использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, что банковская операция будет приостановлена, если она выбивается из общего ряда действий клиента. Например, таким сигналом может стать покупка в другой стране. Подозрение также вызовет крупный платеж, если до этого пользователь оперировал только небольшими суммами. Системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от полусотни до полутора тысяч критериев, в зависимости от банка.