Телефонные мошенники придумали новую легенду для выманивания денег | 360°

Общество 10 сентября 2022, 08:21 Поделиться Telegram

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Viber Телефонные мошенники придумали новую легенду для выманивания денег Телефонные мошенники в России стали выманивать деньги под видом полицейских РИА «Новости»

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Телефонные мошенники в России придумали новый трюк для кражи средств — они просят помочь в «расследовании незаконных действий сотрудников Центрального банка». Об этом рассказало РИА «Новости».

В целом схема мошеннических действий осталась та же, только изменилась «легенда». Теперь жулик может представиться капитаном полиции и сообщить, что расследует деятельность должностных лиц ЦБ, воспользовавшихся своим служебным положением. Последуют вопросы о посещении МФЦ, заполнение документов и жесткое предупреждение не сообщать родственникам, запугивание 310-й статьей Уголовного Кодекса «Разглашение данных предварительного следствия».

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«Банк России неоднократно отмечал, что исходя из текущей повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. Если регулятор фиксирует массовое применение новых схем, то информирует граждан о связанных с ними рисках», — прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

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Ранее сообщалось, что телефонные мошенники подготовили ответные меры для тех, кто не стал с ними сотрудничать. Их номера заносят в базу и затем используют в качестве подставных при контакте с другими потенциальными жертвами обмана.

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