Россияне столкнулись со мстительностью телефонных злоумышленников | 360°

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Россияне столкнулись со мстительностью телефонных злоумышленников

Эксперт Голованов: телефонные злоумышленники начали мстить за отказ от сотрудничества

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Телефонные мошенники подготовили ответные меры для тех, кто не стал с ними сотрудничать. Об их действиях рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он описал новый тренд в мире телефонных злоумышленников в интервью газете «Известия».

По его словам, от новой тенденции страдают россияне, которые разыгрывают злоумышленников по телефону или ругаются с ними. Их номера заносят в базу и затем используют в качестве подставных при контакте с другими потенциальным жертвам.

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«В результате позже „шутникам“ начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.

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Согласно данным приложения Kaspersky Who Calls, во втором квартале этого года телефонные обманщики стали чаще обзванивать россиян. За этот период вызовы с неизвестных номеров от возможных мошенников поступали 41% россиян, тогда как в первом квартале эта цифра находилась на уровне 36%.

Представители «Лаборатории Касперского» выяснили, что в марте число звонков злоумышленников уменьшилось. Однако уже в апреле преступники возобновили свою деятельность. Их максимальную активность зафиксировали в июне.

Кроме того, в первом полугодии замечали и другие способы обмана россиян по телефону. Среди них — роботизированные схемы. В этом случае жителям России якобы звонили сотрудники правоохранительных органов.

Мошенничество

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