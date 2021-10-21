Появилась новая схема мошенничества в сфере ЖКХ

Россиян начали обманывать мошенники, притворяющиеся сотрудниками управляющих компаний и аварийных служб. Они предлагают купить поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды. Прибор вешается над газовой плитой и якобы резким сигналом предупредит хозяев квартиры в случае утечки газа.

Об этом РИА «Недвижимость» рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин. Он пояснил, что настоящие газоанализаторы монтируются непосредственно на газовую трубу. При утечке она перекрывается, а информация о неполадках передается на пульт аварийной газовой службы.

«Установку газовых анализаторов может выполнять только специализированная организация. В Москве это Мосгаз, а в регионах — региональный оператор, информацию о котором можно уточнить в местной администрации», — сообщил Балдин.

Мошенники также показывают владельцам жилья очищающие фильтры для воды. При демонстрации чудо-прибора они заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент. При соприкосновении с ним вода меняет свой цвет.

Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов сообщил, что хозяев квартир часто обманывают злоумышленники, которые предлагают им услуги по замене счетчиков воды и электроэнергии.