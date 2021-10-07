Наглые и беспринципные: как распознать мошенника в пришедшем коммунальщике?

В России по-прежнему часто обманывают хозяев квартир, предлагая им услуги по замене счетчиков воды и электроэнергии. Эксперты рассказали газете «Известия», как распознать недобросовестных «коммунальщиков».

Самая частая схема, которой пользуются мошенники, — это предложения хозяевам квартир заменить приборы для учета коммунальных расходов. При этом мошенники не имеют никакого права требовать у людей совершить подобные действия и манипулируют на наивности россиян и их страхе перед законом.

«В лучшем случае вы тратите деньги на проверку или замену прибора, а в худшем — приобретаете счетчик у неизвестных людей, а потом доплачиваете за его опломбирование», — разъяснил заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Но навязывание услуг — не единственный и не самый страшный вид подобных преступлений. Бывает, что преступники таким образом пытаются просто проникнуть в квартиру и незаметно вынести из нее ценные вещи, предупредила адвокат Наталия Карагодина. Жертвами таких махинаций чаще всего становятся пожилые люди.

Эксперты привели несколько признаков, по которым можно распознать афериста. Во-первых, они всегда действуют и говорят достаточно нагло и напористо — в отличие от настоящих коммунальщиков, которые менее навязчивы. Во-вторых, такие люди часто прикрываются маской и «путаются в показаниях» — например, не могут назвать управляющую компанию. Еще мошенники могут попытаться втереться в доверие и пойти ва-банк, призвав не доверять услугам непроверенных организаций.

Эксперты напомнили, что официальные организации предупреждают о визитах заранее, всегда одеты в спецодежду, имеют при себе необходимые удостоверения и никогда не ходят по квартирам по двое. В ходе проверок сотрудники служб не предлагают платные услуги, а узнать график их проверок всегда можно самостоятельно.

«В любой ситуации при наличии сомнений лучше не пустить специалиста, чем нарваться на мошенника», — резюмировала Карагодина.