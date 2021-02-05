Россиян предупредили о новом способе мошенничества с картами
Жертвам под видом рекламы рассылается фальшивый документ о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации», сообщило РИА «Новости». В сообщении используется символика Банка России, а при переходе на сайт объявления открывается приказ за подписью «замначальника Туллина Д. В.».
Злоумышленники уверяют людей, что им полагается выплата в размере от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи — в зависимости от материального положения. Для получения денег мошенники предлагают ввести данные банковской карты, включая CVV-код.
В Банке России подчеркнули, что Центробанк не выплачивает деньги гражданам. Там также отметили, что указанный сайт — мошеннический, и проводятся необходимые действия для его блокировки.
Накануне Роскачество выступило с предупреждением автолюбителей о мошенниках, которые предлагают скидки на покупку топливных карт. В ведомстве раскрыли схему их работы. Все, что связано с переводом средств, должно незамедлительно пробуждать вашего внутреннего критика — лучше задать много вопросов и отказаться от «выгодного предложения», чем рисковать персональными данными и деньгами, считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.