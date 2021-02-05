Россиян предупредили о новом способе мошенничества с картами

Мошенники придумали еще одну схему для кражи денег со счетов доверчивых россиян. На этот раз они от имени Банка России предлагают получить выплаты для поддержки во время пандемии коронавируса.

Жертвам под видом рекламы рассылается фальшивый документ о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации», сообщило РИА «Новости». В сообщении используется символика Банка России, а при переходе на сайт объявления открывается приказ за подписью «замначальника Туллина Д. В.».

Злоумышленники уверяют людей, что им полагается выплата в размере от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи — в зависимости от материального положения. Для получения денег мошенники предлагают ввести данные банковской карты, включая CVV-код.

В Банке России подчеркнули, что Центробанк не выплачивает деньги гражданам. Там также отметили, что указанный сайт — мошеннический, и проводятся необходимые действия для его блокировки.

Накануне Роскачество выступило с предупреждением автолюбителей о мошенниках, которые предлагают скидки на покупку топливных карт. В ведомстве раскрыли схему их работы. Все, что связано с переводом средств, должно незамедлительно пробуждать вашего внутреннего критика — лучше задать много вопросов и отказаться от «выгодного предложения», чем рисковать персональными данными и деньгами, считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.