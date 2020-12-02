Мосгорсуд не выявил фактов давления на Ефремова со стороны Пашаева

Жалоба актера Михаила Ефремова на давление со стороны бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской не нашла поддержки. В суде с доводами артиста и его новых юристов не согласились.

Апелляционное определение вынес Мосгорсуд, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенных в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым давления на Ефремова», — указано в документе.

В суде также нашли несостоятельными сведения о том, что адвокаты вводили актера в заблуждение. Подобные заявления были опровергнуты предоставленной информацией.

«В ходе судебного разбирательства у Ефремова участники процесса неоднократно интересовались, согласована ли с ним позиция его защитников», — говорится в определении. Интересовались у подсудимого и тем, отражает ли линия защиты его собственные взгляды на произошедшее. Речь шла в том числе и о признании вины. Осужденный отвечал на задаваемые вопросы утвердительно.

Пашаев и Шаргородская, указала судебная коллегия, принимали активное участие в исследовании доказательств, собирали их и представляли на заседаниях, подавали ходатайства и пользовались другими законными полномочиями защитников.

Михаил Ефремов 21 августа отказался от услуг двух упомянутых адвокатов, после чего ему дали время на заключение соглашения с новым защитником. Однако позже артист снова воспользовался юридической помощью Пашаева и Шаргородской.

«Что свидетельствует о его доверии к данным защитникам», — указано в документе.

Михаил Ефремов при подаче апелляции заявил, что занял определенную позицию в суде из-за давления, которое на него оказал Эльман Пашаев.