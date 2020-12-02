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    02 декабря 2020, 08:44

    Мосгорсуд не выявил фактов давления на Ефремова со стороны Пашаева

    Александра Ломейко

    Жалоба актера Михаила Ефремова на давление со стороны бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской не нашла поддержки. В суде с доводами артиста и его новых юристов не согласились.
    Мосгорсуд не выявил фактов давления на Ефремова со стороны Пашаева

    Апелляционное определение вынес Мосгорсуд, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

    «Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенных в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым давления на Ефремова», — указано в документе.

    В суде также нашли несостоятельными сведения о том, что адвокаты вводили актера в заблуждение. Подобные заявления были опровергнуты предоставленной информацией.

    «В ходе судебного разбирательства у Ефремова участники процесса неоднократно интересовались, согласована ли с ним позиция его защитников», — говорится в определении. Интересовались у подсудимого и тем, отражает ли линия защиты его собственные взгляды на произошедшее. Речь шла в том числе и о признании вины. Осужденный отвечал на задаваемые вопросы утвердительно.

    Пашаев и Шаргородская, указала судебная коллегия, принимали активное участие в исследовании доказательств, собирали их и представляли на заседаниях, подавали ходатайства и пользовались другими законными полномочиями защитников.

    Михаил Ефремов 21 августа отказался от услуг двух упомянутых адвокатов, после чего ему дали время на заключение соглашения с новым защитником. Однако позже артист снова воспользовался юридической помощью Пашаева и Шаргородской.

    «Что свидетельствует о его доверии к данным защитникам», — указано в документе.

    Михаил Ефремов при подаче апелляции заявил, что занял определенную позицию в суде из-за давления, которое на него оказал Эльман Пашаев.