«Он ради свободы мать родную продаст!» Пашаева возмутило письмо Ефремова

Михаил Ефремов заявил, что сожалеет о выборе адвоката в деле о смертельном ДТП. Защищавший актера Эльман Пашаев в комментарии «360» сказал, что его бывший клиент пойдет на все для получения свободы.

Он ради свободы мать родную продаст! Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял, что оставайся, защищай меня. Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу Эльман Пашаев.

Пашаев добавил, что у него было много клиентов из шоу-бизнеса. Он считает, что для публичных людей ничего святого нет — "в любую минуту сдадут с потрохами».

"Я был такой… А что сам [Михаил Ефремов] был агрессивный в зале суда с потерпевшей стороной. Почему со мной повторно заключил [договор], если такой плохой я? Он не был готов сесть в тюрьму. Я специально всегда говорил, что он готов. Надо настолько быть подлым человеком… Я ради него какой прессинг выдержал, я его не предал. Статус [адвоката] прекратили, я его не предал. Его поступки как у женщины с пониженной социальной ответственностью», — считает адвокат.

Пашаев опроверг слова Ефремова о просьбе к адвокату не говорить ничего в адрес потерпевшей стороны.

«Врет как Троцкий просто. Он сам злился, что что это за клоунада, что за потерпевшие», — вспомнил собеседник «360».

По его словам, жена Ефремова консультировалась еще с шестью адвокатами. Она им показывала наработки Пашаева, но никто лучше ничего предложить не смог.

Михаил Ефремов написал письмо вдове Сергея Захарова — Маргарите, где попросил у нее прощения. В послании он заявил, что очень сожалеет о случившемся и не может себе этого простить. Также актер сказал, что просит прощения за выбор адвоката — Эльмана Пашаева. По словам артиста, он просил защитники ничего не говорить в адрес родных погибшего.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Оно произошло вечером 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения актер сел за руль и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Ефремову дали 7,5 года колонии.