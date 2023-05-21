Москва 21 мая 2023, 18:36 Леонид Зюганов будет претендовать на пост мэра Москвы Леонид Зюганов запланировал летом стать официальным кандидатом в мэры Москвы РИА «Новости»

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Леонида Зюганова в июне выдвинут официальным кандидатом на пост мэра Москвы от КПРФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова, выборы мэра Москвы могут объявить 7 июня, а 14-16 июня он планирует стать официальным кандидатом на них от партии по итогам конференции, которая состоится в этих числах.

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По информации СМИ, внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида рекомендовали в кандидаты на выборы мэра Москвы от партии КПРФ.

«Сейчас я встречаюсь с райкомами, получаю поддержку. В будущем я вероятный кандидат», — заявил Зюганов.

Депутат назвал актуальные для Москвы темы: архитектурный стиль и многоэтажная застройка.

«Ни одному москвичу не нравится, что Москва у нас растет ввысь. Город нужно приводить к единому стилю», — добавил парламентарий.

Также к числу приоритетных тем в столице относятся — здравоохранение, стоимость жилья и промышленность, добавил политик.

В Москве будут выбирать мэра в Единый день голосования, 10 сентября 2023 года.

Ранее социологи выяснили, что больше половины избирателей будут голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме.