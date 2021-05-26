Мощный ливень размыл дороги в Дагестане

В Дагестане прошли сильные дожди. Потоки воды разрушили несколько участков автодорог в регионе. Особо пострадала трасса в Унцукульском районе. Там остановили движение. РИА «Новости» опубликовало видео с места ЧП.

На кадрах видно, что вода обрушила часть дорожного полотна на дно обрыва. На трассе работает спецтехника.

«В Хунзахском районе в трех населенных пунктах размыты внутрисельские дороги, повреждены три придомовые постройки. В связи с размывом полки дороги на 48-м километре республиканской автодороги Буйнакск — Гимры — Чирката в результате прошедших ливневых дождей с 19:00 дорога с 36-го километра по 49-й километр закрыта», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану в Instagram.

В ведомстве отметили, что объехать аварийный участок можно по маршруту Унцукуль — Ашильта. Восстановительные работы планируют завершить сегодня.

Ранее синоптики предупредили о ливнях, которые пройдут вечером 26 мая в московском регионе и Санкт-Петербурге.