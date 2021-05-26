Грозы и ливни придут в Москву и Петербург

Грозы с проливными дождями обрушатся на московский регион и Санкт-Петербург в среду вечером. Синоптики предупредили о выпадении почти трети месячной нормы осадков.

Непогода, по прогнозу метеорологов, сохранится в ночь на четверг. Разгул стихии достигнет пика с 03:00 до 6:00 27 мая, сообщил «Интерфакс».

По словам руководителя прогностического центра «Метео ТВ» Александра Шувалова, вероятность грозы в московском регионе сохранится и 28 мая.

«А вот в субботу характер погоды меняется, дожди становятся гораздо слабее, но температура с северо-восточным ветром очень хорошо ползет вниз», — рассказал он в комментарии Business FM.

Температура воздуха днем упадет до 12-17 градусов. Похолодание будет сохраняться и в первые дни июня.

При усилении ветра и грозах спасатели МЧС призывают жителей соблюдать осторожность, обходить деревья, шаткие конструкции и рекламные щиты. Автомобилистам советуют быть особенно внимательными, держать дистанцию на дороге и не совершать резких маневров и обгонов.