Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

Сотрудники Института прикладной геофизики им. Федорова (ИПГ) Росгидромета рассказали о мощной вспышке класса M5.5, которая произошла на Солнце в среду, 20 января. По их данным, вспышка длилась 21 минуту, написал сайт «Аргументы и факты».

Она сопровождалась выбросом корональной массы и всплесками радиоизлучения II, IV спектрального типа. В Институте отметили, что уровень опасности от потоков энергичных протонов сейчас находится на самом низком уровне.

Зафиксированная вспышка может повлиять лишь на сбои в работе навигационных систем и радиосвязи на Земле.