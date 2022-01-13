Астрономы впервые наблюдали рождение черной дыры

Международная группа астрономов сообщила о том, что наблюдала вероятное рождение черной дыры. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Черны дыры возникают в результате коллапса умирающей звезды, чья масса в 40-50 раз превосходит массу Солнца. При этом исследователям до сих пор не удавалось отличить данный процесс от образования сверхновых, приводящих к возникновению нейтронных звезд. Предполагается, что рождение черной дыры сопровождается выбросами вещества, покидающего умирающую звезду. При столкновении с падающим на черную дыру веществом такие струи должны производить высокоэнергетические вспышки.

По мнению астрономов, превращение звезды в черную дыру приводит к гамма-вспышкам, они были обнаружены еще в 1960-х годах. Вспышки сопровождаются длительным послесвечением. Это говорит о том, что основная часть вещества звезды выброшена в космос.

На этот раз астрономам удалось зафиксировать неизвестный ранее тип взрыва, который, предположительно, должен был возникнуть, как и гамма-всплески, в результате столкновения быстро движущегося вещества с космосом. Оба случая, согласно данным спектроскопических наблюдений, могут быть связаны со звездами Вольфа-Райе, имеющими очень большую массу. При этом взрывы оказались весьма кратковременными, в связи с чем вариант сверхновой учеными был исключен.

После прекращения столкновения быстрого вещества со своим окружением, источник взрыва практически исчез. Ученые полагают, именно этого следует ждать от коллапса звезд, когда выбрасывается небольшое количество материи, а остальное поглощает черная дыра.