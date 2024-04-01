Общество 01 апреля 2024, 23:09 Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group из-за иска Минпромторга РИА «Новости»

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Московская биржа с 5 апреля приостановит торги расписками X5 Retail Group из-за иска Минпромторга к компании. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.

«В соответствии с правилами листинга <…> приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 5 апреля 2024 года в отношении следующих ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки <…> X5 Retail Group N.V.», — говорится в информации от Мосбиржи.

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Причиной послужило заявление Минпромторга в Арбитражный суд о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на ее дочернюю компанию ООО «Корпоративный центр Икс 5», работающую в России. Судебные разбирательства не повлияют на деятельность компании в России, сообщил ретейлер.

Объем торгов Мосбиржи в 2023 году превысил предыдущие показатели и достиг 1,3 квадриллиона рублей. В декабре объем торгов достиг 4893,7 миллиарда рублей против 4206,9 миллиарда в аналогичный период 2022 года.