Деньги 11 января 2024, 07:25 Объем торгов на Мосбирже превысил квадриллион рублей Мосбиржа: суммарный объем торгов в 2023 году составил 1,3 квадриллиона рублей РИА «Новости»

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В 2023 году объем торгов на рынках Мосбиржи достиг 1,3 квадриллиона рублей. Это больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба площадки.

Суммарный объем торгов за 12 месяцев ушедшего года достиг 1,3 квадриллиона рублей. В 2022 году общая сумма составляла 1,1 квадриллиона рублей. Только в декабре на рынках Мосбиржи наторговали на 139,6 триллиона рублей, с ростом на 45 триллионов.

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Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в декабре 2023 года достиг 4893,7 миллиарда рублей против 4206,9 миллиарда в последний месяц 2022 года. На валютном рынке провели операции на 38 659 миллиардов рублей, что на 17 654 миллиарда больше декабря позапрошлого года.

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