Морскую воду в Ялте проверят на холеру

В районе Ялты возьмут пробы воды, чтобы проверить ее на холеру и другие кишечные инфекции. Купание в море региональный Роспотребнадзор счел небезопасным.

Глава управления ведомства по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что специалисты опасаются скачка кишечных инфекций. Ее слова привело РИА «Новости».

«Купание в море сегодня небезопасно. Лабораториями Роспотребнадзора увеличено количество точек отбора морской воды, в том числе на холеру», — пояснила Пеньковская.

Специалисты делают все возможное, чтобы свести риски к минимуму. Увеличения эпидемиологических осложнений кишечными инфекциями они пока не исключают.

Из-за мощного циклона, который пришел в Крым 17 июня, некоторые города полуострова подтопило. В Ялте из берегов вышли реки, вода залила улицы и дома. Стихия бушевала в Феодосии, Керчи, Ленинском и Кировском районах Крыма. В ялтинском регионе Роспотребнадзор выдал местным органам власти предписание о запрете купания.

Вечером 21 июня в Крыму снова ожидают грозы с сильными ливнями. На полуострове объявили штормовое предупреждение.