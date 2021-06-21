Штормовое предупреждение объявили в Крыму. На полуостров идут новые ливни

Грозы с сильными ливнями и градом обрушатся на Крым вечером в понедельник, 21 июня. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МЧС о штормовом предупреждении.

В ведомстве пояснили — прогноз действует до конца вторника, 22 июня.

«По информации ФГБУ „Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что будущее ненастье может привести к новым подтоплениям на полуострове, авариям на электросетях, нарушению транспортного сообщения, а также к гибели сельскохозяйственных посадок.

Жителей Крыма и приехавших на отдых туристов предостерегли от прогулок около рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций во время непогоды. Также в ведомстве попросили не купаться в море во время пришедшего на полуостров шторма.

Ливни обрушились на Крым на минувшей неделе. Из-за обилия осадков затоплены оказались улицы, дома и автомобили. В Ялте из-за непогоды пострадали 43 человека, шестеро из них попали в больницы.

Глава Крыма Сергей Аксенов выделил 58 миллионов рублей для компенсации компаниям и жителям, пострадавших от наводнения на востоке полуострова. Также глава республики поручил в сжатые сроки восстановить поврежденную от воды инфраструктуру городов и районов.