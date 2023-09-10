Общество 10 сентября 2023, 14:54 Морская вода у Владивостока прошла проверку Роспотребнадзора на радиацию Роспотребнадзор: морская вода у Владивостока соответствует нормам по тритию Unsplash

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Содержание трития в морской воде близ Владивостока на сегодняшний день не превышает установленных норм. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Усиленные проверки состояния воды проводятся регулярно после того, как Япония начала сброс с АЭС «Фукусима-1» в океан.

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«Пробы воды отобраны в районе Владивостока, острова Русский, поселка Канал, бухты Аякс и поселка Поспелово. Специалистами установлено, что удельная активность трития в пробах морской воды не превышает нижний порог детектирования», — заявили в Роспотребнадзоре.

За измерение трития в морской воде отвечает испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» в Москве. Как добавили в надзорном ведомстве, Роспотребнадзор не допустил загрязненной продукции из Японии и ввел усиленный санитарный контроль за японской продукцией рыбного промысла.

В начале сентября тритий обнаружили в воде в Японии после сброса в океан низкорадиоактивной воды, однако концентрация вещества все еще находилась ниже границы уровня выявления.