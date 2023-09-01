Мир 01 сентября 2023, 13:10 Тритий обнаружили в море после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» Оператор АЭС «Фукусима-1» сообщил о наличии трития в море после сброса воды Скриншот видео Youtube

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Низкие концентрации трития обнаружили в море после сброса очищенной низкорадиоактивной воды с японской атомной электростанции «Фукусима -1». Об этом со ссылкой на релиз оператора станции TEPCO (Tokyo Electric Power Co., Токийская электроэнергетическая компания) сообщило РИА «Новости».

Концентрация вещества в акватории составила 10 беккерелей на литр, что ниже границы уровня выявления. До этого показатели находились ниже указанного уровня.

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По открытым данным, предельно допустимая концентрация трития в акваториях составляет 740 беккерелей на литр.

Впервые тритий в море выявили после первого сброса воды 25 августа. Согласно релизу на сайте TEPCO, пробы собрали в радиусе трех километров от АЭС в 10 разных точках. После исследования выяснилось, что концентрация трития оказалась в 40 раз ниже предельно допустимой.

Первый сброс воды с «Фукусимы-1» провели в конце прошлой недели. Жидкость перед сбросом очистили от всех радионуклеидов, кроме трития, а также разбавили морской водой, чтобы снизить концентрацию опасного вещества.