Идею снабдить Дедов Морозов огнетушителями раскритиковали
Ранее такое предложение высказал инженер систем пожаротушения Антон Оник. Кузнецов назвал подобные меры лишними. Он уточнил, что уже прописаны нормы техники безопасности на детских мероприятиях. А огнетушители у аниматоров ничем не помогут, так как в костюмах ими не слишком удобно пользоваться.
«Это никак не сможет повысить безопасность — хотя бы потому, что карнавальные костюмы стесняют движения. Для пользования огнетушителем необходима существенно большая свобода движений», — пояснил эксперт.
Ранее сообщили, что под бой курантов 31 декабря россияне намерены загадать здоровье и высокий заработок. В следующем году они надеются на карьерный рост и окончание пандемии коронавируса.
Здоровье для себя, членов семьи и друзей оказалось самым частым желанием респондентов: 35% опрошенных в Новый год загадают именно это.
Высокий заработок в 2021 году попросят 8% опрошенных, еще 7% хотят, чтобы в мире не было войн. Столько же участников опроса мечтают о карьерном росте.