Мороз в Санкт-Петербурге побил рекорд 1893 года

В Санкт-Петербурге побит погодный рекорд 1893 года. Температура воздуха понизилась до -21 градуса.

В Санкт-Петербурге 6 декабря установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Столбики термометров опустились до отметки в -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году, сообщил в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Таких морозов в Санкт-Петербурге не было 128 лет!» — написал он.

В XXI веке, по словам синоптика, рекорды похолодания обновлялись всего дважды: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года. С начала зимы сегодняшняя ночь стала самой холодной. Последний раз в Петербурге такие морозы были 25 января 2019 года.

Леус отметил, что днем температура воздуха в Северной столице будет около -15…-18 градусов, в Ленинградской области — -15…-20 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 6 декабря. Столбики термометров опустятся до -3 градусов, а в Подмосковье — до -6 градусов. В ночь на 7 декабря температура в столице понизится до -5, а в области — до 7 градусов.