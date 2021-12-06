Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в московском регионе 6 декабря

В Москве 6 декабря ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Температура воздуха опустится до -3 градусов.

Днем в столице ожидается от -3 градусов до -1, сообщили в Гидрометцентре. В Подмосковье немного холоднее, от -1 до -6 градусов.

В ночь на 7 декабря в Москве и области ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до -5 градусов в столице, а в Подмосковье — до -7 градусов.

Из-за ветра в московском регионе будет действовать с 21:00 6 декабря до 21:00 7 декабря «желтый» уровень погодной опасности. Ветер ожидается восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба. Также до 12:00 вторника будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что до середины декабря в Москве будет морозно, а во второй половине жителей столицы и Подмосковья ждет оттепель.