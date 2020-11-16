Морги Ивановской области перестали справляться с хранением тел

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заявил, что местные морги не справляются с нагрузкой, и хранить тела умерших уже негде. Поэтому придется перепрофилировать другие медицинские учреждения для этих целей.

«Нагрузка [на патологоанатомическую службу] существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Фокин также отметил, что зачастую родственники долго не забирают тела, потому что боятся заразиться. Это тоже затрудняет работу моргов. По словам директора департамента, ситуация в регионе напряженная и вряд ли она изменится в ближайшее время. Поэтому для целей моргов придется задействовать помещения других медицинских учреждений, что негативно отразится на оказании медпомощи.

По данным оперштаба на 16 ноября, в Ивановской области за сутки зарегистрировали 149 новых случаев коронавируса, выздоровели — 27 пациентов.

В начале ноября появилась информация о переполненных отделениях и морге в больнице в Самарской области, где расположен госпиталь для коронавирусных пациентов. Минздрав начал проверку информации.