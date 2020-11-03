Минздрав проверит слухи о переполненном морге в ковидном госпитале под Самарой

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали сообщение о переполненных отделениях и морге в больнице в Самарской области, где расположен госпиталь для коронавирусных пациентов. Минздрав проверит эту информацию.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минздрава.

Информацию опубликовали в паблике «Подслушано Самара» в социальной сети «ВКонтакте». Анонимный пользователь сообщил, что в Самарской областной клинической больницы имени Середавина переполнены отделения и морг — сейчас там расположен госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Аноним отметил, что в морге якобы уже нет мест для трупов, поэтому их складывают в подвалах больницы. К своему посту он прикрепил фото, которое подтверждает его слова — однако сейчас снимок уже удален.

«В настоящее время специалисты проводят проверку по факту публикации», — рассказали агентству в Минздраве.

Там отметили, что тела умерших после констатации смерти помещают в холодильные камеры, которые находятся в подвале. Оттуда их транспортируют в патологоанатомическое отделение.

«Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет», — подчеркнули в ведомстве.