Мораторий на депортацию мигрантов-нелегалов из России могут продлить после 30 сентября, чтобы дать возможность иностранцам урегулировать свой правовой статус. Ранее в МВД напомнили, что иностранцы должны успеть сделать это до октября. В противном случае приезжим будет грозить депортация.

О возможном продлении моратория на высылку нелегальных мигрантов сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на главу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева.

По словам Фадеева, мораторий на выдворение иностранцев-нелегалов из России может быть продлен после 30 сентября. Глава СПЧ не привел подробностей, добавив только, что разбирается с этой темой. Источники издания в правительстве также заявили, что действие моратория, скорее всего, будет продлено.

Указ президента РФ, по которому иностранцы, находящиеся в России на законных основаниях, во время пандемии могут не возобновлять документы о временном пребывании в РФ, был принят в апреле 2020 года, в минувшем июне его продлили.

По данным МВД, ежегодно в России находятся от девяти до 11 миллионов иностранных граждан. Но во время пандемии их численность сократилась до 5,5 миллиона человек из-за ограничений на въезд. Около 900 тысяч иностранцев имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.