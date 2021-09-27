МВД напомнило мигрантам о необходимости легализоваться до конца сентября

В России в конце сентября истекает срок послаблений для иностранцев, введенных из-за пандемии коронавируса. До этого времени гражданам других стран нужно урегулировать свое правовое положение, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В ведомстве напомнили, что временные меры в период борьбы с коронавирусом были введены указом президента РФ. Согласно документу, иностранные граждане и люди без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня этого года законных оснований для пребывания в России, должны решить этот вопрос, обратившись в территориальные ОМВД.

После решения этого вопроса иностранцы смогут в пределах разрешенного срока пребывания оформить документы для работы либо временного или постоянного проживания в РФ. К тем, кто этого не сделает, будут применены меры административного характера, подчеркнули в МВД.

В пресс-службе посоветовали заняться получением документов заранее, чтобы не создавать больших очередей.