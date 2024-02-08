Общество 08 февраля 2024, 12:36 Молодые исследователи и разработчики получили премии от правительства Москвы Правительство Москвы вручило молодым ученым 50 премий по два миллиона рублей РИА «Новости»

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Ко Дню российской науки молодые исследователи и разработчики получили премии Правительства Москвы. Всего вручили 50 премий, каждая из которых составляла два миллиона рублей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, в этом году установили рекорд по количеству заявок на участие в конкурсе — 1292. В число награжденных за 2023 год вошли 76 исследователей, чьи прикладные проекты и работы уже начали применять на практике.

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Благодаря премии более семи тысяч ученых смогли привлечь внимание к своим проектам и выиграть гранты на общую сумму свыше 686 миллионов рублей.

«Исторически Москва — альма-матер многих научных открытий и изобретений, которые потом транслируются на всю страну и даже мир. Все чаще двигателями науки и прорывных технологий становятся именно молодые таланты», — отметила Ракова.

Премию Правительства Москвы молодым ученым начали вручать в 2013 году. Награды присуждают ежегодно за значимые достижения в области научных исследований. Кандидатами на получение премии могут стать московские ученые до 35 лет и доктора наук до 40 лет. В 2019 году по инициативе мэра Сергея Собянина сумму премии увеличили с полутора до двух миллионов рублей.

Ранее сотрудники авиакорпорации «Рубин» в Балашихе получили награды ко Дню российской науки. Специалисты предприятия разработали более 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения.