Подмосковье 07 февраля 2024, 17:03 Сотрудники авиакорпорации «Рубин» в Балашихе получили награды ко Дню российской науки пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Лучшие сотрудники авиакорпорации «Рубин» получили благодарственные письма главы Балашихи. Награждение приурочили ко Дню российской науки, который отмечают ежегодно 8 февраля.

На торжественной церемонии генеральный директор авиакорпорации «Рубин» Игорь Ряпин наградил лучших сотрудников.

пресс-служба администрации городсого округа Балашиха

«Наше предприятие славится учеными, конструкторами, инженерами и работниками, которые внесли огромный вклад в развитие авиационной и металлургической промышленности. У нас большая ответственная работа, которая нацелена на поддержание летающего флота, создание новых образцов гражданской авиации, военных машин. Только вместе с коллективом мы сможем добиться успехов и хороших результатов», — сказал Игорь Ряпин.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Авиационная корпорация «Рубин» основана в 1946 году как 279-й опытный завод Министерства авиационной промышленности СССР. Специалисты предприятия разработали более 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения: колес, гидравлических агрегатов, соответствующих лучшим мировым стандартам.

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