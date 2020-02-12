Молодые исполнители обвинили известного стендап-комика в обмане

Молодая семья из Москвы уверена, что стала жертвой обмана. Елена и Александр создали музыкальную группу «Волк и Лиса» и решили вложиться в рекламу в интернете. За небольшую сумму заняться продвижением музыкантов якобы согласился стендап-комик Георгий Кузнецов-Никулин. Но, по словам начинающих артистов, получив деньги, он перестал выходить на связь.

«Он у нас вызвал доверие, потому что он был медийным. Он занимается стендапом, этим он нас подкупил. Мы не думали, что человек, который тоже занимается творчеством, сможет с нами так обойтись», — сказала участница группы Елена.

Однако несколько рекламных постов все же вышло, и сами заказчики были довольны. Александр и Елена говорят, что постепенно качество контента стало падать, а через несколько дней Кузнецов-Никулин и вовсе перестал выходить на связь.

«Это мошенничество. Он еще одну девочку кинул и еще одну. Что ему сказать! Просто забрал их (деньги — прим. ред.) и все», — пожаловался участник группы Александр.

Корреспонденту «360» удалось дозвониться до Георгия, но, узнав тему разговора, он бросил трубку. В своих выступлениях комик смело заявляет, что готов извиниться, если кого-то оскорбит его шутка. Но Александр и Елена не хотят извинений, они хотят вернуть деньги. Сумма небольшая — около 30 тысяч рублей.

Сегодня соцсети заменяют человеку не только общение, но иногда даже реальность. Услуги продвижения становятся все более востребованными. И здесь важно, говорят юристы, правильно составить договор.

«В предмете данного договора прописывайте не просто продвижение аккаунта, детально конкретизируйте сам перечень оказания услуг исполнителя: количество радиоэфиров, количество телеэфиров, постов известных блогеров в соцсетях», — отметила адвокат Мария Фабрицкая.

Источник фото: Instagram

Елена и Александр написали заявление в полицию, там начали проверку. По данным судебных приставов, за комиком уже числится несколько долгов, эти данные есть в открытом доступе на сайте ведомства.