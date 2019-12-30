Нажиться на чувствах неравнодушных. Пользователей Instagram атаковали мошенники

Последние посты в бывшем инстаграм-аккаунте Екатерины Имамутдиновой, мамы трехлетней Владиславы, — это крики о помощи. Якобы срочно нужны деньги на дорогостоящее лечение девочки, и даже прилагается соответствующая справка. Это, по словам женщины, происки мошенников. Неделю назад ее личный аккаунт взломали. Спасти не удалось: очевидно, работали профессионалы и продумали все до мелочей.

«Они привязали свой номер телефона, добавили одну букву к моему аккаунту. И получается, что это уже не я», — сказала жертва мошенничества Екатерина Имамутдинова.

Техподдержка Екатерине не помогла: страницу не блокируют, доступ к ней не восстанавливают. Но в личных сообщениях новые владельцы аккаунта женщине ответили: на ее намерение обратиться в суд согласились — мол, судись.

Публикация до сих пор гуляет по соцсети. И помимо того, что злоумышленники используют фото маленькой Владиславы, они еще и давят на эмоции: в посте написано, что мама якобы стоит на коленях с просьбой о помощи, и есть только 30% на то, что ребенок снова улыбнется. И одна из знакомых Екатерины успела клюнуть на наживку.

«Девушка, которая отправила деньги, — семь тысяч — сейчас не хочет пойти в полицию и написать заявление. Отказывается помочь», — сообщила Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

Пострадавшая пошла в полицию сама. Но позже поняла, что за такое дело вряд ли возьмутся всерьез.

«В итоге сотрудники полиции усмехнулись: разве мы расследуем дела по взлому инстаграма и будем искать ваших мошенников. В итоге заявление все-таки приняли, но результата никакого нет», — отметила Имамутдинова.

Очевидно, что использование фотографии маленькой Влады — правонарушение. И юристы видят здесь не только мошеннические действия.

«Естественно, это нарушает неприкосновенность ее частной жизни. Поскольку это все сделано без ее разрешения», — подчеркнул адвокат правового центра «Человек и закон» Алексей Переудин.

Таких историй, как у Екатерины, в инстаграме сотни. Настоящие владельцы страниц публикуют опровержения, жалуются в техподдержку. Но те, кто на этом наживается, с каждым разом подходят к делу более ловко, поэтому прежде чем переводить деньги на чей-то счет, лучше сначала пообщаться с человеком оффлайн.