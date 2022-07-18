Молодые хоккеисты попали под статью о покупке военного билета

Попытка откосить от армии для хоккеиста Анвара Сулейманова закончилась уголовным делом. Молодой игрок купил военный билет еще в 2019 году, но только сейчас его обвинили в уклонении от службы. Мама спортсмена сказала «360», что с этой проблемой он разбирается самостоятельно. Дело семьи — просто поддержать его.

Дата суда над Сулеймановым и еще одним хоккеистом, Михаилом Воробьевым, уже назначена. Он состоится 10 августа. Когда будут рассматривать дело третьего спортсмена — Владислава Лукина, — не сообщается.

Всех хоккеистов обвиняют в даче взятки в крупном размере. Уголовные дела молодых людей поступили в Ленинский районный суд Уфы 29 июня. Следователи установили, что в 2019 года Сулейманов и Лукин купили военники за 170 и 175 тысяч рублей. Сейчас спортсмены находятся под подпиской о невыезде.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей или дохода за период от года до трех либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Все трое хоккеистов — воспитанники уфимского клуба «Салават Юлаев».

Под подобную статью недавно попал вратарь сборной России Иван Федотов. Его задержали прямо на выходе со льда и отвезли в военкомат.