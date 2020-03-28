«Молодожены и сами это понимают». В подмосковных ЗАГСах рекомендовали не устраивать пышные свадьбы

Весна — начало сезона свадеб. Но повсеместный вирус и тут внес свои корректировки. В Подмосковье торжества не отменяют, но молодожены стараются праздновать не так широко, как привыкли. Как проводятся регистрации в ЗАГСах Московской области, рассказали в главном управлении ведомства региона.

Как рассказала начальник управления ЗАГС региона Елена Филатова, все учреждения работают в штатном режиме. «У нас нет никакой степени закрытия, мы принимаем всех, выдаем документы всем, кому нужно. С 8–9 утра мы принимаем заявки по телефонам горячей линии», — подчеркнула Филатова.

«Отмен свадеб еще не было, — поделилась с „360“ первый заместитель начальника Главного управления ЗАГС по Московской области Ольга Малахова. — У нас свадьбы — вне торжественных обстановок. Мы обзваниваем тех, кто собирается зарегистрировать брак. Говорим, что большие свадьбы нежелательно проводить. Но молодожены и сами это понимают. Они приходят либо вдвоем, либо с родителями. Иногда гости приходят в масках. Женихов и невестами в защитном обмундировании не было».

При этом строгих ограничений по количеству гостей, которые ввели в Москве, в подмосковных ЗАГСах нет.

Также Малахова напомнила, что во всех учреждениях регистрации брака каждые два часа проводится дезинфекция, регулярно проветривают помещения.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья от 27 марта, заявление о браке можно подать только дистанционно, через портал «Госуслуги». По удаленке расписаться невозможно. «Отдел ЗАГС обязан выдавать гербовый документ. Получить его онлайн нельзя», — заключила Ольга Малахова.