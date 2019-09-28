«Молодой, насмешливый и слегка усталый»: Андрей Кончаловский вспомнил Марка Захарова

Художественный руководитель московского театра Ленком Марк Захаров умер в воскресенье, 28 сентября. Он запомнился как молодой и вечно усталый деятель искусства. Таким мнением с «360» поделился кинорежиссер Андрей Кончаловский.

«Марк Захаров оставил ярчайший след в развитии советского и постсоветского театра в 1980-е и 1990-е годы», — отметил он.

Кончаловский рассказал о влиянии Захарова на «Ленком».

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«Его театр получил тот творческий облик, который он несет сейчас. Это облик яркой режиссуры, опирающейся на классические традиции Станиславского и развивающей традиции Вахтангова и Мейерхольда — великих классиков российского театра», — заявил собеседник телеканала.

Поэтому Кончаловский жалеет, что молодые кадры не изучают более тщательно творчество Захарова, ибо это принесло бы им огромную пользу.

«Я всегда буду помнить Марка Захарова молодым, насмешливым и слегка усталым, как прикрывающим свою энергию некой такой усталостью вечной», — добавил Кончаловский.

Кинорежиссеру Захаров очень дорог своими спектаклями того времени.

Марк Захаров умер 28 сентября после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Время прощания и место похорон режиссера пока не известно.

Захаров написал сценарии к фильмам «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Обыкновенное чудо». Также он поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт».