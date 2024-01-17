Общество 17 января 2024, 11:17 Молодой человек в Москве отбился от пьяного грабителя со штопором Пьяный мужчина напал со штопором на посетителя магазина в Москве Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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В Москве ранее судимый за грабеж 30-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и сделал попытку грабежа при помощи штопора. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник подошел к двум незнакомым молодым людям и достал штопор. Мужчина, выдавая предмет за нож, приставил его к животу одного из посетителей заведения и начал требовать деньги.

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В результате 20-летний потерпевший смог вырваться на улицу. Там молодому человеку удалось применить перцовый баллончик и убежать от грабителя.

«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбоя (части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации) и с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Накануне мужчина ради шутки попытался ограбить два кафе в центре столицы.