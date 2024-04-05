Общество 05 апреля 2024, 14:44 Молодежный день ПМЭФ пройдет по-новому Росконгресс: организаторы определили новую концепцию Молодежного дня ПМЭФ Фонд «Росконгресс»

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Международный молодежный экономический форум традиционно пройдет в последний день ПМЭФ, но в новом формате. Участники сосредоточатся на практике применения полученных знаний, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Молодежный день ПМЭФ в 2024 году запланировали на 8 июня. Организаторы решили отменить организационный взнос при аккредитации участников и пригласить в качестве спикеров представителей международного сообщества лидеров и предпринимателей следующего поколения Friends for Leadership.

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«В этом году формат молодежной программы ПМЭФ-2024 будет концептуально изменен в пользу практико-ориентированного контента на площадке форума и будет содержать новые форматы», — объявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Цель обновления — создание постоянно действующей, инновационной и мотивирующей площадки. Антон Кобяков заявил, что Молодежный день ПМЭФ позволит создавать кадровый резерв специалистов для российских компаний.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В марте открылась регистрация журналистов и блогеров, решивших освещать мероприятия.