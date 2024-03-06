Общество 06 марта 2024, 17:18 Регату имени Ченцова внесли в спортивную программу ПМЭФ-2024 Пресс-служба Фонда Росконгресс

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Спортивная программа Петербургского международного экономического форума будет включать первую регату выдающихся людей парусного спорта. Она будет проходить с 30 мая по 2 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс, который является организатором ПМЭФ.

Регату проведут в честь первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, который сыграл заметную роль в развитии этого спортивного направления.

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Советник президента России Антон Кобяков прокомментировал инициативу проведения турниров в честь заслуженных людей. По его словам, она поможет укрепить традиции и благоприятно повлияет на спортивное направление.

«Хочу пожелать парусному спорту, чтобы регата имени Игоря Ченцова, который был душой и мотором своего вида спорта, помогла вывести на новый уровень внутреннюю конкуренцию и способствовала укреплению международного сотрудничества», — подчеркнул Кобяков.

Регата откроет сезон Международного парусного турнира Tenzor International Cup. Проект поддерживают Всероссийская федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Мероприятие является важной мировой площадкой для обсуждения различных вопросов в сфере экономики.