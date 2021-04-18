Молодежное отделение «Справедливой России» в Белгороде провело заседание с кальяном

Молодые справедливоросы провели заседание регионального отделения в кафе с кальяном. Они сами выложили фото во «ВКонтакте». Снимок разошелся в Сети. Начинающим политикам пришлось объясняться.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Мы работаем на общественных началах, без оплаты. Поэтому совмещаем в свободное от работы время, вот и собрались вечером. Нужно было несколько вопросов обсудить с депутатом Сергеем Бочарниковым. Когда мы заказали кальян, Бочарникова уже не было. Я не думал, что это выйдет на такой уровень», — объяснил ситуацию изданию «Подъем» председатель местной ячейки МСР Андрей Боднарь.

Собеседник отметил, что «на фотке с кальяном все решили хайпануться», но ошибку признал и добавил, что не стоило совмещать общественную деятельность с кальяном. Боднарь добавил, что в их группе во «ВКонтакте» есть важные посты, но внимание обратили именно на этот.

Бочарников не увидел в этом фото ничего криминального. По его словам, «нужно идти туда, где молодежь».