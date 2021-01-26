Онколог рассказал, почему курение кальяна опасно для здоровья

«О вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так», — пояснил врач, информирует «Известия».

По словам Заридзе, невозможно без последствий для организма курить табак. Он уточнил, что один сеанс курения кальяна по количеству вдыхаемого воздуха равен выкуриванию более чем одной сигаретной пачки. Медик добавил, что нельзя быть полностью уверенным в качестве курительной смеси.