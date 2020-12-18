Молочную продукцию и велосипеды начнут маркировать в 2021 году

В 2021 году в России станет обязательной маркировка ряда товаров. Летом начнут маркировать мороженое и сыры, а с 1 сентября — велосипеды и велосипедные рамы.

Об этом говорится в распоряжении правительства, размешенном на официальном портале правовых актов. Маркировать будут и детские трехколесные велосипеды, и электровелосипеды — они проходят как устройства с установленным вспомогательным двигателем.

На сыры и мороженое начнут клеить ярлычки со специальным штрихкодом с 1 июня 2021 года, маркировка остальной молочной продукции со сроком хранения более 40 дней стартует 1 сентября, со сроком хранения менее 40 дней — с 1 декабря, обратил внимание портал Nation News.

Кроме того, с 1 января 2021 года нужно будет маркировать белье и одежду, а с 1 апреля станет обязательной маркировка парфюмерии и наборов фототоваров.

Маркировка молочной продукции и бутилированной воды в настоящее время находится на стадии эксперимента.

Национальную систему маркировки и отслеживания товаров планируется создать к 2024 году.