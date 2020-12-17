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    17 декабря 2020, 02:10

    БАДы решили включить в программу маркировки

    Кирилл Фролов

    Биологически активные добавки (БАДы) начнут маркировать в качестве эксперимента. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передал ТАСС.
    БАДы решили включить в программу маркировки

    Такое решение приняла госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, увидев «большую проблему» на этом рынке, уточнил замминистра.

    Он отметил, что до внедрения обязательной маркировки какой-либо группы товаров эксперимент длится минимум год-полтора. «По лекарствам было больше трех лет, мы три раза откладывали внедрение, по молочке тоже достаточно долго», — сказал Евтухов.

    На очереди может быть маркировка пива. Эксперимент в этой отрасли уже обсуждается, возможно, он начнется в 2021 году, заявил чиновник.

    К 2014 году в стране должна появиться единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Ее оператором является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и инвестору Александру Галицкому.

    Товар маркируется кодом формате Data Matrix. В нем зашифровано наименование, производитель, дата, место и время выпуска.