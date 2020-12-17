БАДы решили включить в программу маркировки

Такое решение приняла госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, увидев «большую проблему» на этом рынке, уточнил замминистра.

Он отметил, что до внедрения обязательной маркировки какой-либо группы товаров эксперимент длится минимум год-полтора. «По лекарствам было больше трех лет, мы три раза откладывали внедрение, по молочке тоже достаточно долго», — сказал Евтухов.

На очереди может быть маркировка пива. Эксперимент в этой отрасли уже обсуждается, возможно, он начнется в 2021 году, заявил чиновник.

К 2014 году в стране должна появиться единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Ее оператором является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и инвестору Александру Галицкому.

Товар маркируется кодом формате Data Matrix. В нем зашифровано наименование, производитель, дата, место и время выпуска.