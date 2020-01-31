Молебен об избавлении от коронавируса будут каждую неделю служить в Москве. Это не магия
«В России нет зафиксированных случаев заболевания, поэтому мы молимся о тех, кто болеет в Китае. Еженедельно, пока ситуация не выправится, по воскресеньям после китайской литургии, в 09:15, будет совершаться „молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной язвы и молебен о здравии рабов Божиих в земле Китайстей сущих“», — рассказал отец Игорь.
Для православия такие молебны — обычное дело, напомнило РИА «Новости». У верующих раньше было привычно при эпидемии холеры или чумы по несколько дней поститься, совершать молебны, крестные ходы с чудотворными иконами, посещать святые места. Да и в наше время такие молебны — обычная практика. Они «во время губительного поветрия и смертоносной язвы» совершались в 2009 году в Воронежской митрополии. Тогда в регионе свирепствовал грипп.
«Молебен не есть панацея или магия. С точки зрения православного вероучения, смерть, болезнь и страдания являются следствием человеческого греха», — добавил протоиерей.