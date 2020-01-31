Молебен об избавлении от коронавируса будут каждую неделю служить в Москве. Это не магия

В храме святителя Николая в Голутвине на Китайском подворье каждую неделю будут служить молебен об избавлении от коронавируса. Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев призвал не считать это магией. Совершать молебен будут по воскресеньям.

«В России нет зафиксированных случаев заболевания, поэтому мы молимся о тех, кто болеет в Китае. Еженедельно, пока ситуация не выправится, по воскресеньям после китайской литургии, в 09:15, будет совершаться „молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной язвы и молебен о здравии рабов Божиих в земле Китайстей сущих“», — рассказал отец Игорь.

Для православия такие молебны — обычное дело, напомнило РИА «Новости». У верующих раньше было привычно при эпидемии холеры или чумы по несколько дней поститься, совершать молебны, крестные ходы с чудотворными иконами, посещать святые места. Да и в наше время такие молебны — обычная практика. Они «во время губительного поветрия и смертоносной язвы» совершались в 2009 году в Воронежской митрополии. Тогда в регионе свирепствовал грипп.

«Молебен не есть панацея или магия. С точки зрения православного вероучения, смерть, болезнь и страдания являются следствием человеческого греха», — добавил протоиерей.