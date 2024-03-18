Общество 18 марта 2024, 13:31 «Моя оценка — кол». Агзамов выгнал из проекта челябинского кондитера Шеф Агзамов поставил кол участнице из Челябинска за торт в хоррор-стиле Freepik

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Шеф Ренат Агзамов раскритиковал торт кондитера из Челябинска Натальи Зыковой в шоу «Мастер Кондитер» на телеканале «Пятница». В результате женщина выбыла из проекта в конце восьмой серии.

«За „вау-эффект“ моя оценка — кол, и за тематику я ставлю кол. Это несъедобно, это некрасиво. Для меня здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить, — заявил Агзамов.

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Участникам шоу предстояло приготовить торт в хоррор-стиле. Зыковой нужно было создать десерт по рецепту торта «Черный лес», соблюдая мотив русской сказки. Однако она не справилась с поставленной задачей.

Кондитер из Челябинска поблагодарила команду проекта за полученные эмоции и проведенное время. Конкурсантка не расстроилась из-за своего ухода. Женщина также заверила, что у нее все хорошо.

Ранее шеф-повар Ренат Агзамов назвал Петербург гастрономической столицей России. В городе на Неве, отметил он, стало значительно больше кондитерских магазинов и заведений.